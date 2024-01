Gigantische stroomstoring: geen elektriciteit in groot deel van Amsterdam

Update: Liander meldt rond 10.00 uur dat de stroomstoring verholpen is.

Een groot gedeelte van Amsterdam zit sinds vanochtend zonder stroom. Het gaat om gedeeltes in Amsterdam Nieuw-West, Amsterdam-West en het centrum van de stad. Volgens Liander zijn dertien postcodes getroffen.

NH en AT5 krijgt uit verschillende hoeken van de stad berichten binnen van Amsterdammers die zonder stroom zitten. Het gaat in ieder geval om straten in Sloterdijk, in De Baarsjes, rond de Overtoom en de oostkant van het centrum.

Op foto's is te zien dat stoplichten niet werken. Volgens het GVB rijdt een groot aantal tramlijnen helemaal niet op dit moment. Dat gaat om tram 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 14, 17, 19, 24 en 27.

Liander meldt op hun website dat de storing naar verwachting rond 11.45 uur moet zijn opgelost. Hoeveel aansluitingen er precies zijn getroffen door de storing is nog niet duidelijk. Ook is de oorzaak nog niet bekend.