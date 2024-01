Warmte na de storm: zachte temperaturen en zon verwacht

Storm Isha is volgens NH-weerman Jan Visser vooral een storm in een glas water. "Het zwaarste windgeweld speelt zich af in het noordoostelijk deel van Engeland. Daar zijn windstoten gemeten tot 160 kilometer per uur."

In onze provincie was storm Isha een stuk vriendelijker. "Het ging bij ons redelijk conform verwachtingen", vertelt Visser. De hoogste windsnelheden die werden gemeten waren 110 kilometer per uur bij IJmuiden en 109 kilometer per uur bij Vlieland. Boven land werden windstoten tussen de 90 en 110 kilometer per uur gemeten. Visser: "Dat is niet niks, maar ook niks om dramatisch over te doen."

Zacht en zonnig

Vannacht viel er wat regen, in de loop van de ochtend trekt 'een band met regen' over de kust. Die kunnen gepaard gaan met zeer zware windstoten. De wind neemt in de loop van de middag af. Daar blijft de weersomslag niet bij: ook de temperaturen zijn vandaag 'bijzonder zacht', vertelt Visser.

De temperatuur is opgelopen naar 11 tot 12 graden, aan zee stijgen de temperaturen iets minder. De rest van de ochtend wordt het droog en de zon breekt door. Vanmiddag schijnt de zon flink.

Wind in aantocht

Wie tijd heeft voor een strandwandeling moet dat vooral doen: aan zee wordt het vooral erg zonnig. De wind waait vanmiddag boven land matig tot vrij krachtig, aan zee en het IJsselmeer krachtig tot hard met windkracht zes tot zeven uit het zuidwesten.

Vannacht blijft het droog. Dat geldt ook voor morgenochtend, dan schijnt bovendien de zon. 's Middags neemt de bewolking toe en later op de dag gaat het regenen. "In de avond komt er weer flink wat wind", waarschuwt de weerman. De temperatuur piekt waarschijnlijk in de nacht van dinsdag op woensdag, dan kan het 13 of wel 14 graden worden. Daarna wordt het weer minder zacht.