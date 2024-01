Stormloop bij fietsenmakers door nieuwe VanMoof-onderdelen

Een paar fietsenwinkels in Amsterdam hebben sinds kort extra onderdelen aangeschaft om VanMoof-fietsen te repareren. Goed nieuws voor de eigenaren van de elektrische fietsen, die sinds het faillissement van de fabrikant met een kapot exemplaar zaten. Maar ook voor de fietsenwinkels zelf: daar loopt het sindsdien storm.

Fietsenfabrikant VanMoof ging afgelopen zomer failliet. Als gevolg daarvan waren specifieke fietsonderdelen moeilijk verkrijgbaar. Veel VanMoof-fietsen, die er om bekend staan relatief vaak kapot te gaan, stonden zodoende stuk in de schuur. Daar lijkt sinds vrijdag verandering in te zijn gekomen. De nieuwe eigenaar van het fietsenmerk heeft namelijk miljoenen geïnvesteerd in het maken van nieuwe onderdelen.

Hoge reparatiekosten

Toch hoeven VanMoof-eigenaren niet heel hard te juichen. De reparatiekosten betalen zij namelijk zelf. Eerder konden deze kosten worden gedekt met een verzekering, iets dat nu niet meer kan.

Eén vrouw vertelt dat ze minimaal één keer per kwartaal met haar elektrische fiets naar de fietsenmaker gaat. De bedragen die ze dan moet aftikken zijn volgens haar niet misselijk: "Wij grapten zelf weleens dat het lijkt alsof ik mijn auto naar de garage breng."

Fietsenmaker Alex is van mening dat de (hoge) kosten erbij horen: "Als er iets stuk is, zal je het zelf moeten betalen. Dat is bij een andere fiets niet anders."

De meeste mensen zijn opgelucht met de komst van de nieuwe onderdelen. Eén van de klanten van Alex bracht hem zelfs een reep chocola voor de 'goede en snelle service'.