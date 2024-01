Ajax-spits Brobbey baalt ondanks dubbelslag van gemiste pingel: "Twee dagen ziek van"

Brian Brobbey was na de 4-1 van Ajax op RKC Waalwijk de meest besproken speler. De spits scoorde twee keer, maar had er ook flink de pest in dat hij een strafschop miste. "Het zou mijn eerste hattrick zijn geweest."

Brian Brobbey kreeg de uitgelezen kans om zijn eerste hattrick te maken - NH Sport / Frank van der Meijden

"Natuurlijk ben ik blij met de drie punten, maar ik ben wel teleurgesteld met de gemiste penalty. Ik ben hier nog twee dagen ziek van en dan gaan we weer door", aldus Brobbey.

"Brobbey boezemt angst in bij de tegenstander" Ajax-trainer John van 't Schip

De topscorer van Ajax met elf goals ging ook in op de vermeende interesse van Manchester United. "Ik heb het ook gelezen, maar ik blijf lekker in Amsterdam. Ze mogen het in de zomer weer proberen. Vroeger appte ik veel met Erik ten Hag, maar nu even wat minder. Ik heb ook een nieuw nummer. " Tekst gaat verder onder de reactie van John van 't Schip.

John van 't Schip: "Brobbey boezemt angst in" - NH Sport / Frank van der Meijden

Ajax-trainer John van 't Schip was ondanks de gemiste strafschop erg tevreden met de inbreng van zijn spits. "Brobbey boezemt angst in bij de tegenstander. Met zijn kracht is hij heel gevaarlijk. Hij begint ook steeds makkelijker weg te draaien. Daarnaast heeft hij ook oog voor zijn medespelers en zijn loopacties worden steeds beter. Dat alles maakt hem een gevaarlijke spits." Goede en slechte fases Van 't Schip was tevreden met de uitslag, maar lang niet altijd met het vertoonde spel. "Ook bij een 4-1 stand kwam RKC er te makkelijk doorheen. Dat mag niet gebeuren. We hadden goede en slechte fases vandaag. Maar ik zie wel progressie", vertelde Van 't Schip. De volgende wedstrijd van Ajax is aanstaande zaterdag om 21.00 uur. De Amsterdammers gaan dan op bezoek bij Heracles Almelo.

Lees ook Sport Brian Brobbey helpt Ajax aan probleemloze zege tegen RKC