Brian Brobbey helpt Ajax aan probleemloze zege tegen RKC

Maar het goede gevoel kon snel weer in de prullenbak. Michiel Kramer frommelde alweer zijn zevende goal tegen Ajax in het doel. Ajax knokte zich snel terug naar een voorsprong, door een tweede doelpunt van Brobbey. Hij werkte vlak voor rust een assist van Kenneth Taylor tegen de touwen: 2-1.

In de tweede helft bloedde de wedstrijd even dood. Dat veranderde op het moment dat Kristian Hlynsson de 3-1 scoorde. Hij schoot raak vanaf de rand van het strafschopgebied. Het doelpunt gaf een nieuwe impuls aan Ajax, want vier minuten later versierde Bergwijn een penalty. Brobbey kon zijn wedstrijd bekronen met een hattrick, maar verzuimde dat.

In de slotfase werd het alsnog 4-1 voor de Amsterdammers. Invaller Carlos Borges gaf de bal op Berghuis en hij schoot verwoestend raak. Door de zege is Ajax de winnaar van het weekend. Het verschil met FC Twente (zes punten) en AZ (drie punten) blijft maar slinken. Heracles is volgende week zaterdag de eerstvolgende tegenstander in Almelo.

Opstelling Ajax: Ramaj; Gooijer, Rensch, Hato, Martha; Tahirovic, Taylor, Hlynsson; Berghuis, Brobbey, Bergwijn