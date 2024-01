Verdwaalde zeehondenpup gevonden in Amsterdam

Een opmerkelijke vondst vandaag op IJburg: daar werd een zeehondenpup van ongeveer drie weken oud aangetroffen. En dat is bijzonder, want dit komt zelden voor. "Ik werk hier al 32 jaar en heb dit nog nooit meegemaakt", vertelt een medewerker van Dierenambulance Amsterdam aan AT5. De zeehond blijkt een eigenwijze, in totaal heeft hij zich al twee keer eerder in de nesten gewerkt. Hij had namelijk al twee markeringen op zijn vacht staan.

Gisteren werd de verdwaalde pup al door mensen gezien, vertelt de medewerker van de Dierenambulance Amsterdam. "Deze mensen hebben ons niet gebeld, dat vind ik wel gek om te horen. Dit gebeurt echt niet vaker op IJburg en heb ik zelf ook nog nooit meegemaakt." Volgens de dierenambulance heeft het te maken met de stroming en de sluizen die opengaan. Vanwege de harde wind en de aankomende storm morgenochtend, is de stroming sterker dan normaal.

Telefoontje

Vanmorgen kwam er onverwacht een belletje van een Engelse man die aangaf op IJburg een 'seal' te zien. "Mijn collega en ik moesten nog lachen, want we dachten: deze man heeft waarschijnlijk een 'seagull' gezien had en dat is natuurlijk heel normaal."

Toen de Engelsman aangaf dat het dus echt om een zeehond ging, dachten we eerst nog dat het een nepmelding was", lacht ze. Maar dat bleek bij aankomst op IJburg niet het geval. "Daar zagen we dat het inderdaad klopte."

Zeehonden bijten en daarom belde de dierenambulance Zeehondenopvang Pieterburen, die iemand naar IJburg toestuurde. De pup was door zijn markeringen op de vacht makkelijk te traceren, zo bleek dat hij afkomstig was uit een natuurgebied tussen IJmuiden en Wijk aan Zee. De zeehond was niet gewond en 'zat goed in het spek'. Zeehondenwachter Bart had het beestje zelf al twee keer gemerkt en voor hem was het geen verrassing.

Deze middag werd de pup in IJmuiden uitgezet. "Daar zijn we natuurlijk erg blij mee!"