Ruiten van zeker 15 auto's ingetikt in A'damse Bos: "Hele dure gratis parkeerplaats"

Bij een parkeerplaats in het Amsterdamse Bos zijn van zeker vijftien auto's de ruiten ingeslagen. Bij de politie zijn inmiddels meerdere belletjes binnengekomen van de eigenaren van de auto's met schade. "Wij hebben de mensen die hierover belden vriendelijk doorverwezen om aangifte te doen", vertelt een woordvoerder van de politie aan AT5. Het is nog onduidelijk wie er achter de vernielingen zit.

"Er zijn gewoon heel veel auto's die echt gewoon opzettelijk vernield zijn", vertelt een man deze ochtend aan AT5 terwijl hij naar het tafereel kijkt. Voor een van de gedupeerden is het niet te bevatten: "Ik begrijp het niet, er ligt echt niks van waarde heeft en dat was ook gewoon duidelijk te zien. Het is gewoon helemaal niet fijn."

Vernielingen

Bij alle auto's zijn er meerdere ramen ingeslagen en bij enkele auto's is het dashboard kastje geopend. Een man die zijn auto beschadigd terugvond, vertelt dat de daders bepaalde documenten, met daarop onder meer zijn telefoonnummer, uit zijn wagen hebben gehaald. De man werd gebeld door iemand die de papieren even verderop in het bos terugvond.

Niet alleen roepen de vernielingen vraagtekens op, ook vragen een paar bezoekers van het Amsterdamse Bos zich af waarom de auto's hier geparkeerd stonden. "Het zijn allemaal normale auto's die hier staan en dan denk ik: wat doen die mensen hier in de nachtelijke uren?", vertelt een man. "Het is hier gratis parkeren, maar dit is wel een hele dure gratis parkeerplaats op deze manier", zegt een andere man.

Tegelijkertijd leeft hij flink mee met de gedupeerden. "Ik vind het gewoon triest, het zijn mensen die hard gewerkt hebben voor hun autootje en hebben schade voor honderden euro's. En de dader ligt op het kerkhof zoals dat heet, want die vind je natuurlijk nooit meer", zegt hij.

Onderzoek

De auto's staan allemaal op of in de buurt van de parkeerplaats aan de Bosbaanweg. Het is onduidelijk wanneer de vernielingen precies gebeurd zijn. Mogelijk staan de auto's hier al een paar dagen. "Mochten mensen iets vermoeden, iets hebben gezien of beelden hebben, dan ontvangen wij die natuurlijk graag", aldus de politiewoordvoerder.

De politie kan nog niet vertellen hoeveel aangiftes er zijn gedaan, omdat deze nog verwerkt moeten worden in het systeem. "Als er meerdere aangiftes worden gedaan, zullen we kijken of er naar aanleiding hiervan een onderzoek wordt ingesteld."