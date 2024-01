Noord-Holland turft ooievaars tijdens jaarlijkse telling

Het aantal ooievaars is sinds de jaren '70 fors toegenomen. Dat komt vooral doordat het beruchte landbouwgif DDT toen werd verboden. Muizen, insecten, wormen en mollen vierden feest, zij konden vrijuit voortplanten. Voor de ooievaar groeide aan het menu aanzienlijk, er was ineens meer dan genoeg te eten. Inmiddels zijn er in Noord Holland zo'n honderd ooievaarsnesten te vinden die bezet zijn door een broedpaar.

Al eeuwenlang wordt de populatie van de iconische vogel bijgehouden. Samen met Engbert van Oort van Stork proberen we op het landgoed Gooilust in 's Graveland ons steentje bij te dragen.

"In de wintermaanden is het in warmere oorden makkelijker voedsel vinden"

De jaarlijkse wintertelling van dit weekend moet uitwijzen hoeveel ooievaars in Nederland overwinteren. "De afgelopen drie jaar hebben we aan de hand van de wintertellingen kunnen vaststellen dat er minder overblijven", aldus van Oort. "Er gaan er meer op trek. In de wintermaanden is het in die warmere oorden makkelijker om voedsel te vinden."

Even van huis

Onze poging om bij landgoed Gooilust een paar exemplaren te spotten, blijkt vruchteloos. Het ooievaarsnest, dat hoog boven het landschap uittorent, is verlaten. Van Oort heeft er niet direct een verklaring voor. "Ze zullen op een andere plek op zoek zijn naar voedsel. Landelijk zullen er wel acht- tot negenhonderd geteld worden dit weekend. Hier gaan we ze in ieder geval niet zien." Hoeveel exemplaren er uiteindelijk dit weekend wél gesignaleerd zijn, zal de komende dagen bekend worden gemaakt.