Meer dan 60 huishoudens zonder water door gesprongen waterleiding in Westzaan

Een gesprongen waterleiding aan de Roerdompstraat in Westzaan heeft ervoor gezorgd dat meerdere huishoudens voorlopig zonder water zitten. Ook staan er een aantal kelders onder water. Waterleidingbedrijf PWN hoopt dat de situatie vanmiddag is verholpen.

"Momenteel zitten zo'n 68 huishoudens zonder water", laat een woordvoerder van PWN weten. Dit komt door een lekkage in een zogenaamde distributieleiding. De oorzaak van het lek is inmiddels gevonden en er wordt gewerkt aan het herstel. "Hopelijk is het rond half drie, vier uur vanmiddag verholpen."

Tot die tijd komt er bij de woningen geen water uit de kraan. Door de lekkage zijn wel enkele kruipruimtes in de straat ondergelopen met water. De hoofdleiding is inmiddels afgesloten zodat de ruimtes niet verder vollopen. De brandweer is met meerdere pompen bezig het water weg te pompen.