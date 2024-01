Avondje uit in Alkmaar eindigt abrupt: man met glas in gezicht geslagen

De avond liep gisteren wat anders af dan gehoopt voor een caféganger in Alkmaar. Aan het Waagplein is vannacht rond 2.30 uur iemand in zijn gezicht geslagen met een glas. Hij raakte hierbij gewond.

Een woordvoerder van de politie laat weten dat de man lichtgewond is geraakt bij de klap. "We kregen een melding van een steekpartij, maar het bleek te gaan om iemand die met een glas in zijn gezicht was geslagen", vertelt een woordvoerder. De gewonde man is op eigen gelegenheid naar het ziekenhuis gegaan, waar hij aan zijn verwondingen is behandeld.

De politie heeft even verderop aan de Van den Boschstraat een man aangehouden voor de mishandeling. "Het slachtoffer heeft aangegeven vooralsnog geen aangifte te willen doen", zegt de woordvoerder. "De verdachte is heengezonden. In dit geval houdt het onderzoek van de politie daarmee op."