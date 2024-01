Brand in hotel in centrum Amsterdam: tientallen gasten uit bed gehaald

Bij een uitslaande brand in een hotel aan de Beursstraat in het centrum van Amsterdam zijn vanochtend zo'n negentig gasten geëvacueerd. Het is onduidelijk wanneer het hotel weer toegankelijk is.

De brand werd om iets na 8.00 uur vanochtend voor het eerst gemeld bij de hulpdiensten. Omdat het om een brand in het centrum ging, schaalde de brandweer uit voorzorg op. Rond 9.30 uur liet een woordvoerder van de brandweer weten dat het vuur gedoofd is.

Hoe de brand is ontstaan is nog niet bekend. De negentig gasten die naar buiten moesten, worden in een naastgelegen restaurant opgevangen. Naar verwachting mogen ze in de loop van de ochtend even het hotel in om hun spullen te pakken.