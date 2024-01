Oplettende buren leiden politie naar inbreker

Oplettende buren zagen in de nacht van vrijdag op zaterdag een inbreker in een tuin aan de Nicolaas Beetslaan in Driehuis. Vannacht zagen agenten de verdachte in Santpoort-Noord en konden ze hem, een 43-jarige man uit Zaanstad, aanhouden.

Gisterochtend kreeg de politie een melding over een verdacht persoon in een tuin. 's Middags bleek er te zijn ingebroken in het huis van de buren. De politie besloot daarom om vannacht extra te surveilleren in en rond Driehuis.

De politie laat weten dat een agent de verdachte man uit de tuin rond 1.00 uur zag aan de Hagelingerweg in Santpoort-Noord. Daar werd hij aangehouden voor de inbraak van de nacht ervoor.

Poging tot inbraak

Na onderzoek in de buurt bleek dat er een poging tot inbraak was gedaan aan een woning aan de Hagelingerweg. Ook bleek de man 'inbrekersgereedschap' in zijn auto te hebben liggen.

De politie laat weten dat de man nog vast zit. Er wordt onderzocht wat zijn rol is.