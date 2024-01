Opgelet op de weg: kans op gladheid door ijzel

Het KNMI waarschuwt vanmorgen tot 9.00 uur met code geel voor gladheid door lichte winterse neerslag. Het kan verraderlijk glad worden omdat de sneeuw, of regen, op de bevroren ondergrond terechtkomt.

Vanwege de verwachte storm is er opnieuw kans op hoge waterstanden. Vrijdag werden uit voorzorg al verschillende sluizen gesloten vanwege de voorspelde zuidwesterstorm. Het Hoogheemraadschap verwacht dat de sluizen pas op dinsdag weer geopend worden.

Aan het eind van de nacht, begin van de ochtend, bereikt storm Isha haar hoogtepunt. Volgens Visser neemt de wind in de loop van de ochtend af op en wordt het zo'n 12 graden. Het kan morgen ook flink gaan regenen.

Ook voor vanavond heeft het KNMI code geel afgegeven , voor zware windstoten 22.00 tot morgenochtend 9.00 uur. Storm Isha kan aan de kust voor windstoten tot 110 kilometer per uur zorgen. De wind komt uit zuidwestelijke richting. Het KNMI roept mensen op om extra alert te zijn, langzamer te rijden en een grotere afstand te houden tot andere weggebruikers.

