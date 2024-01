Automobilist wint van scanauto: "Parkeercontroleur had moeten kijken"

Een automobilist die een parkeerboete kreeg omdat hij stilstond op een parkeerplek in de Kattenburgerstraat in het centrum van Amsterdam, hoeft die boete niet te betalen. Volgens de rechtbank kon op basis van de foto's van de scanauto niet vastgesteld worden dat het om een geparkeerde auto ging.

Foto: Een scanauto in de Kattenburgerstraat.

De boete viel op 9 mei bij de automobilist op de mat. Vijf dagen eerder had hij volgens de gemeente geparkeerd zonder te betalen op de Kattenburgerstraat. De automobilist vond de boete onterecht en stapte uiteindelijk naar de rechter. Tijdens de zitting, die december vorig jaar plaatsvond, vertelde hij dat hij een pakketje moest afleveren en dat het adres lastig te vinden was. Hij zette zijn auto langs de kant van de weg en keek daar op zijn mobiel waar hij precies moest zijn. Volgens hem duurde dat minder dan één minuut, draaide zijn motor nog en stonden zijn voorwielen in de richting van de rijbaan.

Parkeerboetes met de scanauto - hoe werkt dat? De vaste werkwijze is dat een scanauto vanuit verschillende hoeken vier kleurenfoto's van het geparkeerde voertuig maakt. Als er vijf minuten na het maken van de scan van het kenteken geen parkeergeld blijkt te zijn betaald, worden de foto's naar een medewerker die op kantoor zit gestuurd. Die medewerker bepaalt aan de hand van de foto's en een kaart van de locatie of er een boete verstuurd moet worden. Bij laden of lossen of in- en uitstappen gebeurt dat niet. Er kan twijfel ontstaan, doordat op de foto's te zien is dat er nog iemand in de auto zit, de foto's onduidelijk zijn of doordat de lampen van de auto nog aanstaan. Dan kan de werknemer een parkeercontroleur naar de locatie sturen. Het gerechtshof oordeelde eerder dat deze werkwijze 'voldoende waarborgen voor de zorgvuldigheid van de bewijsgaring bevat'.

Volgens de rechtbank waren de foto's in deze zaak ook aanleiding voor twijfel. Zo was er te zien dat de bestuurder nog in de auto zat en wees de stand van de wielen er inderdaad op dat de bestuurder de parkeerplek 'op dat moment lijkt te willen verlaten en in de rijrichting wil invoegen'.

"Daarmee is in strijd met het zorgvuldigheidsbeginsel gehandeld" Vonnis rechtbank

"Bij een situatie van twijfel ligt het op de weg van de heffingsambtenaar – als degene die verplicht is tot het leveren van bewijs dat sprake is van een belastbaar feit – om een parkeercontroleur naar de desbetreffende locatie te sturen om te controleren of daadwerkelijk sprake is van parkeren", schrijft de rechtbank in het vonnis. "Dat schrijft de eigen werkwijze ook voor. De heffingsambtenaar heeft in dit geval geen parkeercontroleur naar de locatie gestuurd. Naar het oordeel van de rechtbank heeft de heffingsambtenaar daarmee in strijd met het zorgvuldigheidsbeginsel gehandeld." Omdat het nu niet meer mogelijk is om alsnog een parkeercontroleur naar de locatie te sturen, heeft de rechtbank de boete vernietigd.