Veertiende plek voor leerlingen BRC Krommenie tijdens NK Debatteren: "Heel trots"

Peentjes zweten en flink veel oefenen, maar dat had vanmiddag succes. Denise, Noor, Quinty en Rianne deden onder leiding van hun docent Marco Olij mee aan de finale van het NK Debatteren en eindigden op de veertiende plaats. En dat was stukken beter dan de leerlingen van het Bertrand Russel College in Krommenie óóit hadden verwacht.

"Ik weet het ook niet, we hebben gewoon ons best gedaan en het ging ontzettend goed. We hebben drie heel mooie debatten gehad en toen ik hoorde dat we veertiende waren geworden, was ik toch wel even heel trots."

Na de nodige voorrondes stond het viertal vanmiddag op het podium van het NK Debatteren in Utrecht. In eerste instantie zorgde dat voor de nodige zenuwen, want de tegenstanders van het team uit Krommenie waren niet de minsten, vertelt Denise tegen NH.

Docent Marco Olij kijkt vooral vol trots terug op de Noord-Hollandse derby tegen het Amsterdamse Vossius Gymnasium. "Dat was een moeilijke stelling over VN-missies. Ik had allerlei scenario's in mijn hoofd, en het is altijd mooi als voorbereidingen goed uitpakken."

Passie en enthousiasme

Volgens Olij ging het nog beter dan in de voorrondes. "En dat is het belangrijkste: dat er groei in zit, passie en enthousiasme. Dat was ook precies waar de jury het team over complimenteerde."

Plannen voor de toekomst heeft het team al, en dat is meedoen aan het grootste debattoernooi van Nederland: 'Op weg naar Het Lagerhuis'. Noor: "En volgend jaar gaan we weer proberen om in de halve finales van het NK Debatteren te komen."