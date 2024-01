Liveblog: Volendam niet verder dan gelijkspel, Sven Mijnans redt puntje voor AZ in slotfase

Er staat weer een vol sportweekend voor de boeg. We zijn vandaag bij de vuurdoop van Maarten Martens als AZ-trainer tegen PEC Zwolle (2-2), maar ook bij FC Volendam dat op zoek gaat bij Heracles Almelo (1-1). Als afsluiting van deze dag volgt ook nog de bekerloting voor de Alkmaarders in de kwartfinale van de KNVB-beker. Mis niks via onze liveblog!

