Liveblog: AZ krijgt keiharde deksel op de neus van PEC (0-1)

Het is de volleyballers van Huizen niet gelukt om te stunten tegen Dynamo Apeldoorn. De bezoekers uit Gelderland zijn met 3-0 te sterk. Dat is geen schande, aangezien Apeldoorn een titelkandidaat is en al 25 jaar in de eredivisie speelt. Huizen vinden we terug op de negende plaats.

Er is komende maandag een uitgebreide reportage te zien over PDK Huizen in onze tv-uitzending.