Woonboot in Amsterdamse Nieuwe Prinsengracht deels gezonken

Een woonboot in de Nieuwe Prinsengracht in het centrum van Amsterdam is, vermoedelijk vannacht, deels gezonken. De woonboot staat vol water en hangt zo scheef dat een deel van het dak bijna onder water verdwijnt.

Het gaat om een woonboot die, zo is op Google Streetview te zien, al vele jaren op deze plek ligt. Wel zagen de ramen er de afgelopen jaren anders uit en had de voordeur een andere kleur. Het is niet duidelijk hoe de woonboot is gezonken en wat er nu mee gebeurt.

Het komt vaker voor dat woonboten deels zinken. In 2018 bleef een deels gezonken woonboot in de Prinsengracht, een stuk verderop, ruim een week liggen.

Om het water uit de woonboot weg te krijgen zouden bijvoorbeeld pompen in combinatie met duikers of in combinatie met een kraan ingezet kunnen worden.