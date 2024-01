Beverwijker Hans Wold (85) is op zoek naar alle Baantjer-boeken

Het is niet voor niks dat Hans Wold zo'n fan is van de razend populaire detectiveboeken met rechercheur De Cock - met cee-o-cee-k - in de hoofdrol. Zijn broer was politieagent aan de Amsterdamse Warmoesstraat en een halve eeuw geleden niet alleen een directe collega van Appie Baantjer, maar ook zijn buurman in Purmerend.