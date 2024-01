Storm Isha komt eraan, morgenavond code geel voor zware windstoten

Zondagavond kan storm Isha voor zware windstoten tot 110 kilometer per uur zorgen, het KNMI heeft daarom code geel afgegeven. De wind komt uit zuidwestelijke richting. Voor de storm zich aandient, wordt het morgenochtend eerst nog erg glad door winterse neerslag, ook voor de gladheid geeft het weerinstituut code geel af.

De code geel voor de zware windstoten geldt van zondag 21.00 tot maandagochtend 09.00 uur. Het KNMI roept mensen op om alert te zijn, langzamer te rijden en een grotere afstand te houden tot andere weggebruikers.

Sluizen Markermeer

Gisteren werden uit voorzorg al verschillende sluizen gesloten vanwege de voorspelde zuidwesterstorm. Het Hoogheemraadschap verwacht dat de sluizen pas op dinsdag weer geopend worden. Onder meer de schutsluis in de Broekerhaven van Bovenkarspel en de Grote Sluis in Hoorn, de laatste op verzoek van de havenmeester, zijn gisteren gesloten door het waterschap. Vanwege de verwachte storm is er opnieuw kans op hoge waterstanden.

Hoogtepunten

Het hoogtepunt van storm Isha wordt bereikt aan het eind van de nacht, vlak voor de maandagochtendspits, meldt Weeronline. Er trekken dan ook regenbuien over de provincie.

Naast dat het weer zondag en maandag zeer onstuimig is, lopen ook de temperaturen flink op. Volgens Weeronline wordt het maandag tussen de 10 en 12 graden. Mogelijk sneuvelt ook het warmterecord voor 22 januari, aldus de weerdienst. Dat record staat nu nog op 12,2 graden.

Woensdag wordt het volgens Weeronline opnieuw stormachtig.