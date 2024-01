Topschutter Jong Ajax vergeet soms eigen kracht: "Moet vaker schieten"

Ietwat bescheiden staat de doelpuntenmaker van Jong Ajax Gabriel Misehouy de pers te woord. De 18-jarige aanvaller is na zijn goal in Tilburg topscorer van de beloften met zeven doelpunten. Het jonge talent is content met het punt tegen Willem II, maar weet dat hij zijn wapen meer in moet zetten: "Ik heb een redelijk schot, soms weet ik dat zelf niet meer."

Gabriel Misehouy: "De meeste goals maak ik binnen de 16" - NH Sport/Menno Schilder

De goal van Misehouy kwam in de kluts tot stand: "Het was wel een beetje een geluksgoal, maar ik kon de bal goed de verre hoek in sturen", aldus de aanvaller, die in de tweede helft dicht bij zijn tweede treffer was: "Ik zag de bal er al in vliegen, helaas ging hij net naast."

"Hij moet aanvoelen wanneer hij moet schieten of niet" Jong-Ajax trainer Dave Vos

Trainer van Jong Ajax Dave Vos zag Misehouy uitblinken: "Het is een heerlijke en intuïtieve speler. Als hij de kans krijgt om te schieten, moet hij dat doen", aldus de oefenmeester, die zag dat zijn ploeg niet onder de indruk was van de ambiance in Tilburg: "Ze hebben nu uit bij NAC gespeeld, Cambuur, dat zijn ook ploegen met een goede sfeer. Zo worden het ervaren jongens", aldus de trainer. Tekst gaat verder onder de video

Jong Ajax-trainer Dave Vos: "We hebben hier lef getoond" - NH Sport/Menno Schilder

Door het punt in Brabant staan de beloften nog altijd vijftiende met 23 punten uit 21 wedstrijden. Inmiddels is de ploeg van Dave Vos negen wedstrijden op rij ongeslagen: "Het klinkt misschien gek als Ajax zijnde, maar je moet in dit soort wedstrijden ook goed kunnen verdedigen. Ik denk dat Willem II weinig echte kansen heeft gehad. Dat is een groot compliment voor ons", besluit de coach.