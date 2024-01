Waterpolosters ZV De Zaan gehuldigd na EK winst: "Deze meiden horen in het zonnetje gezet te worden"

Waterpolovereniging ZV De Zaan zette vandaag diverse (oud)speelsters in het zonnetje. Lieke Rogge, Britt van den Dobbelsteen en Kitty-Lynn Joustra ontvingen een daverend applaus en eeuwig aandenken. De drie internationals werden vorige week Europese kampioen met het Nederlands team. Die prestatie greep de club uit Zaandam aan om een huldiging op poten te zetten.

V.l.n.r. Lieke Rogge, Kitty Lynn Joustra en Britt van den Dobbelsteen - Foto: NH Sport / Martijn Kramer

Nog geen week geleden pakten de Nederlandse waterpolo vrouwen de Europese titel. In de finale werd Spanje met 8-7 verslagen. De grote uitblinker was ZV De Zaan-speelster Bente Rogge, de zus van Lieke. Dankzij een doelpunt in de slotseconden stelde zij de zege en de Europese titel volledige veilig. Helaas voor Bente Rogge moest zij de huldiging vandaag bij haar club noodgedwongen laten schieten. Ze lag thuis op bed met griepverschijnselen.

Lieke Rogge blij met huldiging - NH Nieuws

Kitty-Lynn Joustra speelt overigens niet meer voor de club uit Zaandam. Afgelopen zomer verhuisde zij naar Griekenland om een buitenlands avontuur aan te gaan. Desondanks was de voormalig speelsters van de Noord-Hollanders blij met de huldiging die was georganiseerd. "Er zijn veel mensen naar het zwembad gekomen en genoeg kinderen die een handtekening willen. Dat is hartstikke leuk", aldus een vrolijke Joustra.

NH Sport was vandaag aanwezig bij de huldiging en inhaalwedstrijd van ZV De Zaan. Maandag is er in de wekelijkse sportuitzending een volledige reportage over de huldiging te zien.

Geslaagde huldiging ZV De Zaan - NH Nieuws