Jong Ajax sprokkelt weer punten weg bij koploper Willem II

Jong Ajax heeft op knappe wijze een punt gepakt tegen Willem II. De Amsterdammers kwamen vroeg op achterstand, maar knokten zich snel langszij. De ploeg van trainer Dave Vos hield vervolgens knap stand in het Koning Willem II Stadion en boekt voor de tweede keer dit seizoen een resultaat tegen de koploper in de eerste divisie.

Jong Ajax keerde in opperbeste vorm richting Tilburg, want de ploeg is al acht wedstrijden op rij ongeslagen. Die sterke reeks begon op 6 november uitgerekend tegen Willem II (1-0 winst). Aan de andere kant was dat ook gelijk de laatste nederlaag voor Willem II, dat fier aan kop gaat in de eerste divisie.

Spectaculaire start

De Amsterdammers kregen al vrij snel een tik te verwerken. Ringo Meerveld benutte de eerste kans voor de thuisploeg. Hij zette binnen zes minuten de 1-0 op het scorebord met een harde knal op aangeven van Nick Doodeman. Jong Ajax leek een zware avond tegemoet te gaan, maar stelde snel orde op zaken. Ook de eerste inzet van Jong Ajax was raak en Gabriel Misehouy zette de gelijkmaker op het scorebord: 1-1.

Het was knap dat Jong Ajax meekon in het spel van de koploper. In een sfeervol stadion hielden de Amsterdammers eenvoudig stand en bleven ze uit de problemen. De beste kansen waren weliswaar voor Willem II via Michael de Leeuw, Ringo Meerveld en Nick Doodeman, maar tot aan de pauze bleef de gelijke stand op het scorebord staan.

Na de pauze was Willem II naarstig op zoek naar de voorsprong. Met name Jeremy Bokila was bedrijvig. De thuisploeg voerde de druk weliswaar op, maar Jong Ajax hield knap stand. De grootste kans was voor Haarlemmer Jeredy Hilterman, die de bal tien minuten voor tijd net naast het doel van Jong Ajax-doelman Tom de Graaff werkte.

Opstelling Jong Ajax: De Graaff; Sarfo, Aertssen, Verschuuren, Agougil; Brandes, Salah-Eddine, Misehouy; Banel Kalokoh, Chourak