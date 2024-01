Scooterrijder (59) overleden in ziekenhuis na botsing met bestelbus

Aan de Visserijweg is vanmiddag rond het middaguur een ongeluk gebeurd met een scooter een bestelbus. De bestuurder van de scooter, een 59-jarige man uit de gemeente Edam-Volendam, overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

Een woordvoerder van de politie kon vanmiddag nog niets zeggen over de oorzaak van het ongeluk. "Op dit moment doet de verkeersongelukken analyse onderzoek", liet zij weten. Een getuige laat weten dat de bestuurder door de klap zo'n 25 meter verderop neerkwam. "Er zijn een traumahelikopter en twee ambulances ter plaatse gekomen en de man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht." Daar is de man overleden aan zijn verwondingen

De bestuurder van de bestelbus raakte niet gewond. Hij is inmiddels gehoord door de politie, zijn rol bij het ongeluk wordt nog verder onderzocht.