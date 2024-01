Automobilist rijdt van dijk Venhuizen en belandt in ijskoud water

Vrijdagmiddag is een automobilist bij Venhuizen in het ijskoude water terechtgekomen. Omstanders hebben het slachtoffer uit de auto bevrijd.

Vanwege de kou is het slachtoffer ter controle naar het ziekenhuis gebracht. De auto is uit het water getakeld.

Het ongeluk gebeurde rond half vijf op de Zuiderdijk in Venhuizen. Twee omstanders zagen het ongeluk gebeuren en hebben het slachtoffer uit het ijskoude water gehaald.

