Scooters uit Julianapark weren met hekken 'slaat zijn doel voorbij'

Raadslid Jessica Visser wil dat er actie ondernomen wordt om het park weer beter toegankelijk te maken voor elke bezoeker. "De scooteroverlast naar het strandje begrijpen we, maar nu lijkt het alsof het weren van scooters boven de toegankelijkheid gaat van het park. De hekken gaan heel zwaar open, dus dat maakt het voor mensen met rollator of slecht ter been moeilijk."

In een evaluatie vanuit de gemeente is te lezen dat er twee hekken zouden komen, in plaats van vijf. Visser: "Dan zou je nog op meerdere manieren het park in kunnen. Maar nu heb je geen keuze, je moet dan via parkeerterrein de Nieuwe Wal."

Een locatie die door omwonenden aangemerkt wordt als 'onveilige plek'. "Maar is dat ook daadwerkelijk zo in de avond en nacht?", wil Visser van de gemeente Hoorn weten.

De overlast in het Julianapark is niet van gister. In de afgelopen jaren werd er cameratoezicht ingesteld, werden er vernielingen aangericht en lachgas gebruikt.