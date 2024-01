Veertien jaar cel geëist voor doodsteken Britse toerist op Singel

Het Openbaar Ministerie heeft vandaag veertien jaar cel geëist tegen de verdachte van het doodsteken van een 22-jarige Britse toerist op het Singel in de zomer van vorig jaar. De aanleiding van de dodelijke steekpartij is onduidelijk gebleven.

Agenten troffen de verdachte op de kruising van de De Boelelaan en de Parnassusweg, een heel stuk verderop, aan. Hij had drugs gebruikt. Op zijn kleding en schoenen zaten bloedsporen, later bleek het om het bloed van het slachtoffer te gaan.

"Voor iedereen is de gedachte dat je zoon of dochter, je broer of zus, je geliefde of jijzelf op een kwetsbaar moment iemand als verdachte tegenkomt die opeens kan exploderen en zomaar iemand bruut kan doden een nachtmerrie", zei de officier van justitie. "Verdachte heeft door het plegen van dit feit laten zien dat deze nachtmerrie voor iedereen werkelijkheid kan worden."

Het OM heeft ook een 'gedragsbeïnvloedende en vrijheidsbeperkende maatregel (GVM)' geëist. Mocht de rechter die maatregel daadwerkelijk opleggen, dan kan er langdurig toezicht op de man worden gehouden. De rechtbank doet waarschijnlijk over een paar weken uitspraak.