Taxichauffeur (38) met vervalste papieren aangehouden voor oplichting rond Schiphol

In de nasleep van een taxicontrole op Schiphol is gisteren een 38-jarige Amsterdammer gearresteerd. Hij wordt verdacht van het aanbieden van taxidiensten met vervalste documenten en het oplichten van klanten.

Bij een doorzoeking van zijn woning in Amsterdam werden meerdere bankkaarten, telefoons en administratieve documenten gevonden. Ook lag er meer dan 21.000 euro aan contant geld.

Uit het verdere onderzoek van het Taxiteam van de Koninklijke Marechaussee bleek dat deze man inderdaad in het bezit was van vervalste documenten. Hij zou daarmee verschillende accounts bij taxi-applicaties hebben aangemaakt, waarna hij zijn klanten oplichtte.

