Burgemeester maakt van bijna heel IJmuiden veiligheidsrisicogebied na 30 geweldsincidenten

Een zware maatregel, schrijft hij vrijdagmiddag in een brief aan de gemeenteraad. “Maar ik neem dit besluit omdat ik verantwoordelijk ben voor de veiligheid en openbare orde in mijn stad. Ik tolereer niet dat mensen op straat rondlopen met een wapen.”

Het is al maanden onrustig in IJmuiden, waar drugsgerelateerd geweld aan de orde van de dag is. In de afgelopen maanden vonden er maar liefst dertig geweldsincidenten met wapens of explosieven plaats.

