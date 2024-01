Jonge Gooise rugby talenten klaar voor internationaal avontuur in Zuid-Afrika

"Een jaartje geleden kregen we van onze coach Gareth te horen dat als we verder wilden komen, dit een mooie kans zou zijn. Dit jaar rondde ik de Academy af en dacht ik gelijk: dit wil ik", vertelt Twan Stevens, één van de jongens van Rugby Academy Hilversum.

De jongens, variërend in de leeftijd tussen 17 en 19 jaar, hebben niet alleen hun sporen verdiend bij Rugby Club 't Gooi, maar hebben ook met succes de Rugby Academy in Hilversum doorlopen. Deze Academy is verbonden aan het Comenius College in Hilversum, en geeft de mogelijkheid om topsport en studie te combineren.

Dit is niet de eerste keer dat er jongens van de Hilversumse Academy naar Kaapstad vertrekken. "Jongens die een paar jaar hoger zaten zijn vorig jaar ook gegaan, en het leek me hartstikke tof", vertelt speler Tom enthousiast. Ook hij heeft de Acadamy succesvol doorlopen. "Als het kan, zou ik zeker profrugby willen spelen. Als we daar zijn, gaan we zien we of we het aankunnen."

Walhalla

Zuid-Afrika staat bekend als hét rugbyland. Afgelopen jaar is ze voor de vierde keer wereldkampioen geworden. Dit jaar won ze voor de tweede keer op rij; volgens voorzitter Iemke Roos is Zuid-Afrika dan ook het 'rugbywalhalla'.

Gareth Gilvert, hoofdcoach van RC 't Gooi, is zelf afkomstig uit Zuid-Afrika en heeft een sleutelrol gespeeld bij het tot stand komen van deze uitwisseling. "Ik heb ook in Stellenbosch gestudeerd, en ik ken de omgeving en de mensen. Toen deze jongens naar nieuwe uitdagingen zochten, wist ik dat dit de juiste plek voor ze was", vertelt hij.

Buitenkans

Toch is het heel bijzonder dat deze vijf jongens deze kans krijgen. "Ze moeten vooral zelf willen, maar het is niet alsof iedereen daar zomaar heen kan." Hun coach Gareth heeft goed contact met de school daar, en er is nadrukkelijk aan hem werd gevraagd of de jongens goed genoeg zijn. Door deze selectie zijn zij heen gekomen en daarmee hebben ze deze stap kunnen maken", legt Iemke Roos, voorzitter van de Rugby Academy Hilversum uit.