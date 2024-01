Persoonlijk voortgezet onderwijs scholen Amsterdam en Hoorn sluiten

De School voor Persoonlijk Onderwijs in Amsterdam en de Ida Gerhardt Academie in Hoorn sluiten de deuren. Voor de school in Hoorn waren een zwakke beoordeling en de lage aanwas van leerlingen de reden tot sluiting. In Amsterdam was het de keuze van het schoolbestuur zelf, tot groot ongenoegen van docenten van de school.

De sluiting van de twee scholen staan niet op zichzelf, ook voor drie andere Pvo-scholen in het land valt het doek. Dit geldt voor scholen in onder andere Hengelo en Utrecht. De onderwijskwaliteit en achterblijvende leerlingenaantallen worden als reden opgegeven. Bij twee scholen draait demissionair minister Mariëlle Paul voor Primair en Voortgezet Onderwijs de geldkraan dicht. Per school wordt gekeken op welke manier het beste afgebouwd kan worden, of overgedragen aan een andere onderwijsinstelling. "Voor iedereen, maar met name voor de leerlingen van de scholen en hun ouders is dit een teleurstellende uitkomst", schreef de minister gisteren in een brief aan de Tweede Kamer. "In alle gevallen wordt hard gewerkt aan een passende oplossing voor de leerlingen. Zodat zij krijgen waar ze recht op hebben: goed onderwijs."

