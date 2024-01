Eigenwijze zeehond gevonden op de dijk in Ursem

In Ursem is vandaag een zeehond gevonden langs de weg. Het dier werd twee dagen geleden nog gespot in de Marinehaven in Den Helder. Medewerkers van Pieterburen besloten toen om hem niet te vangen, maar nu blijkt dat hij toch de verkeerde kant op is gezwommen. Hij is niet terug de zee in gezwommen, maar helemaal naar Ursem.

Het dier werd door oplettende buren gevonden tussen Ursem en Rustenburg, langs de Drechterlandsedijk. Medewerkers van Pieterburen hebben de zeehond opgehaald en uitgezet bij Egmond aan Zee.

Het was de tweede keer in twee dagen dat Pieterburen moest uitrukken voor de zeehond. Eergisteren werd het dier nog gespot en gemarkeerd in de Marinehaven van Den Helder. Vandaag blijkt dat het dier toch de verkeerde kant op is gezwommen en via Burgervlotbrug, Schoorl, Koedijk naar Ursem is gezwommen.

Door zijn lange tocht is hij erg moe, meldt strandingscoördinator Emmy Venema van Pieterburen. Het gaat om een jonge zeehond van vier weken oud. "Verder is hij helemaal in orde. Hij zwemt nu lekker in de zee bij Egmond aan Zee."

Stadsstrand

Zeehonden zwemmen wel vaker de verkeerde kant op, zegt Venema. Onlangs werd er nog een zeehond gevonden in Assendelft die vervolgens werd uitgezet bij Wijk aan Zee. Een paar dagen later dook het dier weer op op het nieuwe stadsstrand in Rotterdam. "Het gebeurt eens in de maand. We hebben een hoop open verbindingen en de zeehond zwemt waar de vis heen zwemt," zegt Venema.