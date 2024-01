Minderjarige jongens nemen vuurwapens en machetes mee naar hotelkamer

De politie heeft vanochtend vier minderjarige jongens opgepakt voor onder meer wapenbezit. Agenten kwamen hen op het spoor nadat twee van hen iets vernielde in de Kerkstraat in het centrum.

Na de melding over de vernieling, rond 4.25 uur, volgde de politie de twee via cameratoezicht. Ze stapten even later in een taxi. Agenten lieten de taxi stoppen en probeerde beide jongens aan te houden, maar een van de twee renden weg.

Die rennende verdachten werd na een korte achtervolging alsnog aangehouden. Bij beide jongens vonden de agenten een vuurwapen.

Inval hotelkamer

Daarna kwam de politie erachter dat de twee een hotelkamer in de stad hadden geboekt. Agenten vielen die hotelkamer binnen en troffen daar nog twee jongens aan. Zij hadden machetes bij zich en zijn om die reden aangehouden.

De verdachten zijn vier minderjarige jongens uit de omgeving van Rotterdam, in de leeftijd van 13 tot 16 jaar. De recherche doet verder onderzoek naar de zaak.