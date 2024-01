Nieuwe 'dansende' tulp wordt gedoopt door DJ Hardwell op Nationale Tulpendag

Vandaag staat het Museumplein in Amsterdam weer vol met tulpen, want het is Nationale Tulpendag. Dit jaar is het thema 'Let’s Dance', geïnspireerd door de speciale tulp van Vertuco uit Oude Niedorp. "We horen vaak de opmerking dat de tulp ‘danst’ in de vaas," zegt Arjan Smit uit Spierdijk, woordvoerder van de Nederlandse Tulpenkwekers.

De 'dansende' tulp is erg bewegelijk. ''Het is een vrolijke bloem. Hij gaat soms wat hangen als het warm is, maar leeft weer op als het wat frisser in de kamer wordt,'' zegt Smit. ''Doordat de bloem veel beweegt lijkt het net of hij danst.''

'Tulipa Hardwell'

Bij het thema en een dansende tulp hoort ook een passend persoon die de tulp mag dopen. "Dit jaar hebben we DJ Hardwell bij het thema gevonden. Zijn muziek danst natuurlijk als geen ander."

De tulpen voor Tulpendag worden eerst onder een werknummer gekweekt. Als ze groot genoeg zijn worden ze gedoopt en krijgen ze een naam. Ook deze tulp is nu groot genoeg om onder een naam weggezet te worden: 'Tulipa Hardwell'. Smit: "DJ Hardwell heeft de tulp zelf uitgekozen, dit is zijn gevoel."

Zelf tulpen plukken

Rond 13.00 uur vanmiddag wordt de tulp gedoopt door Hardwell zelf, en is de opening van de pluktuin van de Nationale Tulpendag. Smit: "Nationale Tulpendag draait weliswaar om de Nederlandse tulp, maar de gezellige sfeer en het gevoel van saamhorigheid op de dag is minstens zo belangrijk. Iedereen is daarom welkom. Na afloop van je bezoek neem je de zelf geplukte bos tulpen mee naar huis en kun je lekker nagenieten."