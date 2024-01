Bultrug gespot voor de kust van Castricum: "Het blijft bijzonder"

Voor de kust van Castricum is vanochtend op een bultrug gespot. Volgens SOS Dolfijn is dat best uniek. Pas sinds begin deze eeuw worden er af en toe bultruggen voor de kust van Noord-Holland gespot. SOS Dolfijn wil heel graag weten hoe het met de bultrug gaat, en is op zoek naar beeldmateriaal zodat ze dat vast kunnen stellen.

De bultrug zwom vanochtend op ongeveer anderhalve kilometer van de kust in noordelijke richting en is daarna niet meer gezien, laat Anne Marie weten. Bultruggen kunnen alleen zijn of in groepen zwemmen. "Maar de dieren kunnen op tientallen kilometers nog met elkaar communiceren. Dus als ze alleen gezien worden, betekent het niet dat ze ook echt alleen zijn."

Of de walvis in gevaar is, is nog niet te zeggen. SOS Dolfijn is op zoek naar foto's en video's van de bultrug. "Op basis van de lengte en omvang kunnen we zien of het een jong of volwassen exemplaar is en hoe hij eraan toe is."

Zeldzaam

"Het blijft altijd bijzonder", zegt Anne Marie van den Berg, directeur van SOS Dolfijn. "Vorige eeuw kwam het eigenlijk niet voor, maar tegenwoordig zwemmen ze bijna jaarlijks voorbij. Meestal blijven ze enkele weken, soms maanden, meestal tussen oktober en maart."

"Het is een beetje de vraag wat ze hier doen. De Noordzee is een ondiepe plas met veel activiteit zoals vaarroutes en windmolenparken, eigenlijk is het raar dat ze toch de Noordzee opzoeken. Maar bultruggen kunnen zich goed in ondiep water redden. Als het om een potvis zou gaan is het een ander verhaal, die lopen groot gevaar te stranden", vertelt Anne Marie.

SOS Dolfijn is in ieder geval alert, maar Anne Marie laat weten dat er tot nu toe geen reden tot paniek is.