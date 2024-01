Benefietconcert voor herbouw Beach Inn: muzikanten staan klaar voor geliefd paviljoen

Na de inzamelingsactie en de sponsorloop voor het afgebrande strandpaviljoen Beach Inn in IJmuiden staat er aanstaande zondag een benefietconcert op het programma. De drie deelnemende bands hoefden niet lang over hun deelname na te denken. "De Beach Inn is gewoon voor alle muzikanten in de regio heel belangrijk", zegt Freddy Koridon van de band DizZy.

Het was de tweede keer dat de populaire strandtent door een brand getroffen werd. In 2012 gebeurde dat ook al. Naast Drie Vierkante Meter treden ook DizZy en No Tricks aanstaande zondag op in het Polderhuis in Velserbroek.

Een grote brand legde de Beach Inn in de nacht van 14 op 15 december volledig in de as. De band Drie Vierkante Meter zou daar 21 januari spelen, maar dat kon door de brand niet doorgaan. Als grap ontstond het idee om op die datum wel te spelen, maar er een benefietconcert van te maken.

Alles wegbezuinigd

De Beach Inn is voor IJmuidense muzikanten een bijzondere plek. Daarom was de belissing om zondag mee te doen zo genomen. “Vroeger had je het Witte Theater, maar alles is zo’n beetje wegbezuinigd”, vertelt Freddy, zelf al jaren muzikant. “Eigenlijk is dit nog een van de weinige plekken in IJmuiden waar je terecht kon, als je popmuziek wilde spelen.”

Voor de brand kon je elke zondag bij Beach Inn terecht voor livemuziek. “Als dat weg zou vallen, dan vind ik dat echt jammer. Ik heb daar ook wel eens in het zand gestaan met mijn gitaar om mensen te vermaken.”

Ook Frank Korpershoek van de band No Tricks heeft goede herinneringen aan Beach Inn. “Het is een plek waar veel muzikanten bij elkaar komen, omdat daar gespeeld wordt. Het gebeurde regelmatig dat er een muzikant was die begon te spelen, bijvoorbeeld Freddy met zijn gitaar. Dan was er ook wel een pianist en voor je het wist, was er een jamsessie. Muzikanten zoeken elkaar toch vaak op. Als de Beach Inn niet meer terug zou komen, dan mis je echt een hele leuke gelegenheid om te spelen op het strand.”