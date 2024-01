Storm verwacht: opnieuw sluizen gesloten langs Markermeer door hoogwater

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) heeft verschillende sluizen in de provincie uit voorzorg gesloten. Dit vanwege een zuidwesterstorm die voor aankomende zondag voorspeld is. Het Hoogheemraadschap verwacht dat de sluizen pas op dinsdag weer geopend worden.

Onder meer de schutsluis in de Broekerhaven van Bovenkarspel en de Grote Sluis in Hoorn, de laatste op verzoek van de havenmeester, zijn vandaag gesloten door het waterschap. Vanwege de verwachte storm is er opnieuw kans op hoge waterstanden.

Volgens het ANP is het water in de afgelopen periode wel gezakt, maar heeft het nog een (te) hoog niveau. Omdat het nu ook al flink waait zullen de waterpeilen van het Markermeer en het IJsselmeer de komende uren niet verder zakken. Door het sluiten van de sluizen voorkomt het waterschap dat ook binnendijks weer hoogwater optreedt. De verwachting is dat deze sluizen aankomende dinsdag heropend worden.

In de gemeente Edam-Volendam werd afgelopen week besloten om de ruim 2.500 bigbags met zand te laten staan. Deze zakken zijn geplaatst op de Slobbeland en het Zuideinde. De gemeente wil de zakken laten staan totdat er geen verhoogde waterstand meer is op het Markermeer.

Sluizen pas paar dagen open

Het historisch hoge water in het Markermeer en IJsselmeer heeft de afgelopen weken voor flink wat problemen gezorgd. Verschillende maatregelen, waaronder de bigbags en de sluizen, moesten zorgen om het water te bestrijden.

Afgelopen maandag maakte het HHNK bekend dat de sluizen in Bovenkarspel, Edam, Hoorn, Monnickendam en Schardam heropend konden worden, en dat scheepvaart later deze week weer mogelijk zou moeten zijn.