Samen eten bij het Speeltuinvereniging Erfgooierskwartier zorgt voor verbinding

Speeltuinvereniging Het Erfgooierskwartier is elke derde woensdag van de maand een plek van verbinding. Acht jaar geleden werd begonnen met het organiseren het project 'Samen Eten'. Dat houdt in dat in de zaal van de Erfgooiersspeeltuin een hapje eten wordt geserveerd voor de inwoners van Hilversum, die anders alleen moeten eten. En maandelijks op zondagochtend is er voor dezelfde mensen een ontbijt.

De Speeltuinvereniging is op vele vlakken aan het verbinden. Het maandelijks eten met buurtbewoners maakt hier een belangrijk deel van uit. De maaltijden worden gemaakt door vrijwilligers en georganiseerd door, en hoe kan het ook anders, een clubje dat 'De Verbinding' heet. Een eigentijdse samenwerkingsgemeente die is verbonden aan een aantal kerken in Hilversum.

De keuken in de speeltuin is voor al deze bezoekers een aantal jaar geleden volledig gerenoveerd. Naast de dagjesmensen is het project Samen Eten een groot succes. Nu eten er gemiddeld 50 mensen per keer mee.

Niet alleen eten

Nadat in 2003 een grote renovatie had plaatsgevonden is het aantal bezoekers van de speeltuin flink toegenomen. De speeltuin heeft een brede maatschappelijke functie gekregen in Hilversum en vooral in de wijk Noord. Ook biedt de speeltuin een stage voor leerlingen met een beperking van de Klimopschool. Deze leerlingen zorgen voor het onderhoud van het groen en terrein.