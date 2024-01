West-Friese tulpen stralen op het Museumplein ondanks nat en donker jaar

Morgen staat de Nationale Tulpendag weer voor de deur. Het Museumplein in Amsterdam zal morgen bezaaid staan met meer dan 200.000 tulpen. Toch was het met dit natte jaar niet makkelijk om de tulpen te kweken.

Het was een moeilijk jaar voor tulpenkwekers door de vele donkere dagen en het vochtige weer. "Toch hebben we het kunnen handelen met ons vakmanschap en expertise", zegt Arjan Smit uit Spierdijk, woordvoerder van de Nederlandse Tulpenkwekers.

De kwekers die de voorbereidingen troffen voor de Tulpendag hadden kopzorgen over het water, want het draagt niet bij aan een goede kweekomgeving. Smit: "Uiteindelijk zijn de tulpen die op het Museumplein komen te staan dan ook in de kassen gekweekt. Die hebben er dus geen last van gehad, daar zorgen we zelf voor de ideale omstandigheden."

West-Friese tulpen

Dit jaar worden de tulpen verzorgd door Jeroen de Haan uit Wervershoof en A&P Flowers uit Andijk. "Deze twee bedrijven zijn ontzettend goed in het verzorgen van dit project." Het kweken van de bloemen heeft hierdoor een volledig West-Fries tintje.

Wel heb je met de koude dagen meer profijt van je tulpen. "Hoe koeler je ze houdt, hoe beter", zegt Smit. "Je kan er dan soms nog wekenlang plezier van hebben!"

‘Tulipa Hardwell’

Morgenochtend worden de tulpen aangeleverd in Amsterdam. Om 13.00 uur is de grote opening van de pluktuin met DJ Hardwell en zijn speciale ‘Tulipa Hardwell’.

Na afloop kunnen mensen een bosje tulpen zelf plukken en meenemen. "Ze kunnen hun favoriete kleur uitkiezen en deze lekker mee naar huis nemen", zegt Smit. Ook worden er speciale tasjes uitgedeeld, zodat de tulpen niet beschadigd raken.