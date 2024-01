Scooterrijder (59) naar ziekenhuis na botsing met bestelbus

Aan de Visserijweg is vanmiddag rond het middaguur een ongeluk gebeurd met een scooter een bestelbus. Het bestelbusje zag waarschijnlijk een overstekende scooter over het hoofd, waardoor ze op elkaar botsten. De bestuurder van de scooter, een 59-jarige man uit Purmerend, is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

De scooter reed waarschijnlijk over de Westerweg toen de bestuurder de Visserijweg over wilde steken naar het fietspad. Een woordvoerder van de politie kan nog niets zeggen over de oorzaak van het ongeluk. "Op dit moment doet de verkeersongelukken analyse onderzoek", laat zij weten. Een getuige laat weten dat de bestuurder door de klap zo'n 25 meter verderop neerkwam.

De 59-jarige man raakt bij de klap ernstig gewond. "Er zijn een traumahelikopter en twee ambulances er plaatste gekomen en de man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht." Of de man toen aanspreekbaar was, is nog niet bekend.

Zowel de scooter als de bestelbus raakten erg beschadigd bij het ongeluk. De bestuurder van de bestelbus raakte niet gewond.