Winterfeest en bingo bij vluchtelingenboot in Huizen brengt mensen dichter bij elkaar

Het was winterfeest bij de asielboot in Huizen, met als doel dat de vluchtelingen en buurtbewoners elkaar beter leren kennen. Zo maakten bewoners van verschillende afkomst donderdagmiddag gerechtjes uit het land van herkomst voor de inwoners van Huizen. Verder was er nog een bingo en een rondleiding op de boot.

De sfeer leek op die van een buurtbarbecue in een willekeurige straat. De geur van gebakken gerechten dwarrelde rond op de kade naast de twee schepen voor vluchtelingenopvang in Huizen. Hier presenteerden de bijna tweehonderd bewoners zich aan de omwonenden van de schepen, die deze winter in de haven liggen.

Het was een klein feestje om elkaar beter te leren kennen. Buiten konden bewoners van de schepen en de buurt proeven van de gerechten van de vluchtelingen en binnen was er oer-Hollandse erwtensoep.

Culturen ontmoeten elkaar

Het ontmoetingsfeest was georganiseerd door het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Een welkome afleiding voor de asielzoekers die tijdelijk op de twee boten in de haven wonen. Voor het derde jaar op rij vangt de gemeente Huizen asielzoekers op in de haven. Dit keer gaat het om twee schepen. In de jaar ervoor ging het om een enkele boot.

De zogeheten asielboot ligt er in de winterperiode: van oktober tot april. Daarna moeten de vluchtelingen weer ergens anders naartoe. Het politieke draagvlak ontbreekt om de boten met bewoners er het hele jaar te laten liggen. Dat komt mede door negatieve, anonieme geluiden van een aantal buurtbewoners. Door elkaar te ontmoeten hoopt het COA beide groepen nader tot elkaar te laten komen.