Tevredenheid over bestrijding van hoogwater, maar wel zorgen voor de toekomst

Instanties hebben goed gehandeld om problemen door het hoogwater van de afgelopen tijd zoveel mogelijk te voorkomen. Dat vindt de meerderheid van de 1.508 NH Nieuws-panelleden die meededen aan ons onderzoek. De meesten hebben zich weinig zorgen gemaakt, maar voorzien wel problemen in de nabije toekomst.

Visserseiland in Hoorn - Foto: NH/Maarten Edelenbosch

Op verschillende plekken in onze provincie leidde het hoogwater langdurig tot overlast. Sluizen werden afgesloten en het water liep de straten in. Bijvoorbeeld op het Visserseiland in Hoorn, waar 2.600 zandzakken problemen moesten voorkomen. En in Volendam kwam het water ook echt de huizen binnen. De meeste panelleden hebben zelf geen overlast gehad. Mensen met een bootje gingen vaker naar de haven om te kijken of het goed ging. En Jan uit Beverwijk die woont op een zeilschip moest zich verplaatsen. "Ik ben van Enkhuizen naar Andijk gegaan omdat daar nog wel stroom in de haven was." "Mijn huisje is mogelijk total loss" Bij Yohan in Velsen stond er vijf centimeter water in de bergruimte onder zijn huis. Ook bij Harmen in Bergen waren de problemen groot. "Mijn huisje in de duinen stond onder water. Mogelijk is het total loss. De verzekeraar zal proberen onze claim af te wijzen." Het werd vooral een ongelukkige samenloop van omstandigheden genoemd. Veel regen, harde wind en water wat lange tijd niet via het IJsselmeer gespuid kon worden naar de Waddenzee. Maar de meeste panelleden die meededen aan het onderzoek maakten zich nog niet echt zorgen.

Weinig zorgen Tien procent heeft zich grote zorgen gemaakt, iets meer dan een kwart nog in redelijke mate. Maar bijna twee derde voorzag geen problemen. Dat komt vooral omdat veel mensen op een plek wonen, waar ze geen overlast hebben gehad. Maar ook omdat er veel vertrouwen is in instanties, zoals de waterschappen, Rijkswaterstaat en de gemeenten. "Nederland waterland, we hebben wel voor hetere vuren gestaan", zegt Karin uit Medemblik. En René uit Alkmaar zeg: "Moeder Natuur bepaalt. En daar hebben we mee te dealen. Het water geeft, het water neemt."

"Er komt een dag dat je te laat bent" De overgrote meerderheid vindt dat er goed is opgetreden om overlast te voorkomen. Maar, zeggen ook veel van de deelnemers, voorkomen is beter dan genezen. En daar schort het in de ogen van sommigen aan. Zo zegt een panellid dat anoniem wil blijven. "Weer ad hoc beleid. Het is reageren op een situatie en dan komt de dag dat je te laat bent." Veel mensen hebben in mindere of meerdere mate zorgen over toekomstige problemen met hoogwater. En dan wordt vooral gewezen naar verdere klimaatverandering. "Weersextremen zullen in toenemende mate ons leven beïnvloeden. En de vraag is of de politiek de maatregelen die nodig zijn wil nemen", aldus Luut uit de gemeente Hollands Kroon. Carola uit Heemskerk maakt onderdeel uit van de groep van 28 procent die weinig tot geen zorgen heeft. "Er komt overal wel weer een oplossing voor. We zijn vindingrijk genoeg."