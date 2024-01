Leon bedreigd door glazenwassersmaffia: "Goede zaak dat er regels komen"

Glazenwasser Leon is blij met de vergunningsplicht die de gemeente Zaanstad per 1 juli invoert. Hij werd meerdere keren bedreigd en hoopt dat de nieuwe regels een einde maken aan de malafide bedrijven, bedreigingen en uitbuiting. Want met maar liefst 1100 glazenwasbedrijven is de concurrentie in Zaanstad moordend.

Glazenwasser Leon werd meerdere keren bedreigd, vertelt hij in Koog aan de Zaan. "Toen ik net met dit werk begon stonden er opeens zeven man om me heen die dreigende taal uitsloegen. En een andere keer sprak ik af met een concurrent om in gesprek te gaan over hun bedreigende gedrag. In het koffiehuis zaten toen 15 man op me te wachten."

De bedreigingen stopten toen hij zijn vaste klanten kreeg, en een eigen wijk. Maar hij kent de verhalen van de glazenwassersoorlog over auto's die in de fik worden gestoken en steekpartijen maar al te goed. "Ik vind het een goede zaak dat er een vergunningsplicht komt", laat hij weten. "Ik denk dat je misstanden terugdringt en bijdraagt aan een beter imago van de branche."

Onmenselijke omstandigheden

Ook burgemeester Hamming zag de excessen vanuit zijn eigen kamer in het gemeentehuis. "Aan de overkant werden 76 Roemenen uitgebuit", zegt hij terwijl hij door het raam wijst. "De glazenwassers konden daar voor 800 euro per maand een matrasje huren waar ze acht uur op mochten slapen." Zij waren werkzaam in de schoonmaakbranche. De burgemeester laat weten dat hun kinderen in de kelder van het gebouw moesten verblijven.

Burgemeester Hamming van Zaanstad heeft veel tijd nodig gehad om alle juridische regels dicht te timmeren voor de vergunning, maar het is gelukt. Glazenwassers worden na de zomer veel strenger gecontroleerd. Hamming hoopt dat na Zaanstad ook de rest van Nederland met een vergunningsplicht komt.

Ook klanten verantwoordelijk

Zowel Leon als de burgemeester spreken ook de klanten van glazenwassers aan. "Zorg dat je altijd kan pinnen. Anders bestaat het gevaar dat je meewerkt aan witwassen." Leon hoopt dat klanten niet bang zijn om van hun ondoorzichtige glazenwasser af te stappen en een transparante lapper in te huren.