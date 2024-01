IJsplaat en kapotte vangrails veroorzaken urenlange file op A5: "Hele ochtendspits"

De file op de A5 vanochtend wilde maar niet verdwijnen. Van 6.00 uur tot 8.30 uur heeft het verkeer op de snelweg langs Schiphol in winterse omstandigheden vastgestaan. Ongelukken zouden de boosdoener zijn, meldde de website van Rijkswaterstaat. Toch is dat maar de helft van de verhaal, blijkt als NH de wegbeheerder om een verklaring vraagt.

Verbindingsweg A4 - A5 afgesloten om ijsplaat te verwijderen - Foto: Inter Visual Studio

"Het heeft daar inderdaad vanaf het begin van de ochtendspits tot het einde van de ochtendspits vastgestaan", bevestigt een woordvoerder van Rijkswaterstaat. Dat is uitzonderlijk, beaamt hij, zeker op een vrijdagochtend. De oorzaak is een combinatie van factoren, legt hij uit. "Op de verbindingsweg naar de A4 (bij Hoofddorp, red.) lag een ijsplaat, die we moesten verwijderen. Daarom ging de verbindingsweg even dicht."

Dat verklaart waarom er al zo vroeg file stond, maar niet waarom die zo lang duurde. "Bij twee ongelukken raakten vervolgens op twee plekken de vangrails beschadigd, en was een spoedreparatie nodig", gaat de woordvoerder verder. Omleiding ook vast Verkeer werd omgeleid via de A10 en A4, maar op de laatstgenoemde snelweg stond het verkeer al snel vast. Rond 8.00 uur stond er een kilometerslange file tussen knooppunt De Nieuwe Meer en de Schipholtunnel.

A5 tijdens winterse ochtendspits - Foto: Inter Visual Studio

Ook op andere plekken in de regio had het verkeer last van winterse omstandigheden. Zo ging het iets na 4.00 uur op de Drie Merenweg (N205) mis: ook daar belandde een automobilist in de vangrails.

