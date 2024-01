Pvo Amsterdam gaat dicht, maar docenten willen door: "Voelt als messteek in onze rug"

De sluiting van de Amsterdamse school staat niet op zichzelf, want ook voor vier andere Pvo-scholen valt het doek. Bij twee van die vestigingen draait demissionair minister Mariëlle Paul (Voortgezet Onderwijs) de geldkraan dicht. Bij de school in Amsterdam is dat niet het geval, het schoolbestuur kiest er hier zelf voor om te sluiten.

Dit terwijl de school juist een stijgende lijn laat zien als het gaat om de onderwijskwaliteit. Docenten van de school zijn het niet eens met de voorgenomen sluiting, zo blijkt uit een brief aan de ouders die in handen is van AT5. "De beslissing komt als een schok en voelt als een messteek in onze rug."

Vuist maken

De docenten benadrukken dat er het afgelopen jaar veel werk is verricht om de schoolstructuur en onderwijskwaliteit te verbeteren. In die periode krabbelde de beoordeling ook op van 'zeer zwak' naar 'onvoldoende'. "Des te groter is de klap om te horen dat het bestuur, bestaande uit één persoon, uitgerekend nu besluit om de handdoek in de ring te gooien. Zeker omdat dit niet lijkt te gaan om resultaten, maar om financiële overwegingen", staat in de brief.

Docenten zijn van plan het besluit van het bestuur aan te vechten. Vanochtend staan zij samen met leerlingen voor de school met spandoeken om hun ongenoegen te uiten over het besluit. "We zullen het nieuws bespreken en kijken hoe we samen een vuist kunnen maken tegen dit besluit." De briefschrijvers denken dan eventueel aan een petitie.