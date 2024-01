Drie kinderen én een trainer met mes bedreigd bij hockeyclub Pinoké

Bij hockeyclub Pinoké is onrust ontstaan nadat afgelopen woensdagavond drie minderjarige leden en een trainer in de buurt van de club zijn bedreigd. Twee mannen zouden drie 11-jarige leden hebben bedreigd en hun spullen hebben opgeëist, en twee jongens trokken een mes toen ze een trainer probeerden te beroven.

Opvallend: de incidenten vonden volgens de club vrijwel gelijktijdig plaats, zo rond 17.00 uur in het Amsterdamse bos, vlak bij de Jan Tooroplaan.

Drie jongens van 11 jaar oud werden in de buurt van de club in Amstelveen benaderd door twee mannen. Die mannen zeiden dat de jongens hun telefoons, fietsen en andere waardevolle spullen moesten afgeven. Ze dreigden zelfs een mes te trekken.

"Gelukkig kwam een groep hockeyers vanaf de club aanfietsen", vertelt bestuurslid Jochem Fockema Andrea aan NH. De overvallers zagen dat en zijn snel weggefietst, zonder de spullen van de jongens.

Keihard schreeuwen

Rond hetzelfde tijdstip werd een trainer van de hockeyclub benaderd door twee jongens. Die jongens probeerden haar telefoon af te pakken en trokken daarbij een mes. De trainer begon keihard te schreeuwen, waardoor de jongens schrokken en snel wegrenden.

Ook voordat deze incidenten plaatsvonden, adviseerde de hockeyclub haar leden om niet alleen door het Amsterdamse Bos te lopen of te fietsen, maar eergisteren deed de club nogmaals een nadrukkelijke oproep: "Wij roepen onze leden dringend op om niet alleen naar de training of wedstrijd te komen, maar in groepjes, bij voorkeur met het hele team", schrijven ze op hun website.