Noordkoppers opgeschrikt door straaljagers, wat is er aan de hand?

Het enorme kabaal van de straaljagers boven Den Helder, Den Oever en Wieringerwaard valt bewoners op. Op verschillende momenten op de dag en soms ook kort na elkaar. Toch is er niets bijzonders aan de hand, laat Defensie weten. "Het is onderdeel van ons dagelijks oefenprogramma. Wij hebben deze week voornamelijk boven de Noordzee geoefend in militair luchtruim. De toestellen vliegen vaak heen en terug naar Vliegbasis Volkel via de kust."

Donker

Dat het zoveel mensen opvalt, komt doordat de vliegers deze en vorige week in het donker vlogen. "Dan vliegen wij van het einde van de middag tot ongeveer 22.00 uur, meerdere missies", aldus de woordvoerder van Defensie. "Dit is een essentieel onderdeel van het trainingsprogramma om onze vliegers optimaal voor te bereiden op allerlei soorten missies."

Hij vervolgt: "Het is ook goed mogelijk dat het koude weer er debet aan is dat geluid verder draagt. Bij vriestemperaturen is geluid op grotere afstand hoorbaar."

Belgische F-16's

De militaire oefengebieden boven de Noordzee worden ook gebruikt door andere landen. Zo vliegen Belgische F-16’s ook vaak via de kust.

De oefening gaat nog wel even duren: ook volgende week en over twee weken wordt er gevlogen.