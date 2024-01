Naardense woningstichting nu toch bereid te kijken naar alternatief plan van bewoners

Woningstichting Naarden (WSN) wil toch praten met de bewoners van de Huibert van Eijkenstraat. De bewoners hebben vorig jaar een alternatief plan ingediend om hun honderd jaar oude huizen te renoveren in plaats van te slopen en dan nieuwbouw te plegen, zoals de woningcorporatie wil. Nadat de woningstichting het bewonersplan eerder afschoot, reikt zij nu toch de hand in de hoop dat de partijen nader tot elkaar komen.

Beide partijen staan al lange tijd lijnrecht tegenover elkaar. Dat werd vorige week heel duidelijk toen een aantal bewoners en Verheul inspraken bij de behandeling van het ruimtelijk plan in de raadszaal in Bussum. Maar afgelopen woensdagavond maakte Verheul onverwachts een knieval. De woorden van insprekers Hélène Swaan-Barten van Stichting Mooi Tuindorp Keverdijk (SMTK), Fons Ruiters (lid van de bewonerscommissie), maar vooral die van de politiek hebben geleid tot een ander inzicht bij de Naardense corporatie.

Een week geleden zei Verheul heel duidelijk dat de woningcorporatie niet om de tafel wil met de bewoners. WSN wil de historische Huibert van Eijkenstraat tegen de vlakte gooien en er nieuwe en meer woningen realiseren. De huidige 42 huizen zijn in slechte staat en daar moet iets moderners voor terugkomen. Het overgrote deel van de bewoners is mordicus tegen. Zij pleiten voor renovatie en verduurzaming van hun woning.

"We hebben de boodschap heel duidelijk gehoord en daar gaan we ook iets mee doen"

"We hebben de boodschap heel duidelijk gehoord en daar gaan we ook iets mee doen", gaf Verheul woensdag aan tijdens het vervolg van de politieke avond. Daarmee bedoelde de bestuurder dat WSN al snel om de tafel wil met de bewonerscommissie en vertegenwoordigers van SMTK. Samen met de eigen stedenbouwkundigen en eventueel een onafhankelijke derde partij wil de eigenaar van de woningen nog eens goed kijken naar het alternatieve plan.

'Geen goed plan'

Vorige week was het nog zo dat het voorstel van de stichting, dat de bewoners uit 'wanhoop' hebben gemaakt, 'geen goed plan was'. Dat had WSN duidelijk gemaakt in een briefje aan de indieners van het voorstel. In het voorstel van de stichting krijgen de meeste huizen een opknapbeurt, verdwijnen er met fikse tegenzin van de huurders een aantal hoekhuizen en komen er volgens SMTK zelfs meer nieuwe woningen terug dan in het plan van de corporatie zelf.

Maar de politieke druk en die van de omwonenden hebben toch effect gehad, waardoor de partijen enigszins onverwacht met elkaar om de tafel lijken te gaan zitten. Met enige scepsis is de uitnodiging geaccepteerd door Swaan-Barten en Ruiters.

Beiden zijn uiteraard bereid om het gesprek aan te gaan, maar dan moet WSN de bewoners serieus nemen. Zij willen gehoord en niet aangehoord worden, liet Ruiters weten. Namens Stichting MTK zei Swaan-Barten dat dit onderhoud een herstart moet zijn: sloop-nieuwbouw moet van tafel zijn, zodat er sprake kan zijn van echte inspraak.

Terugkomen

Verheul kwam ook nog terug op haar uitspraak dat WSN de woningen zou gaan verkopen als de raad niet akkoord gaat met de kaders voor het ruimtelijk plan. Dat is niet de oplossing en is al helemaal niet de kant die de woningstichting op wil.

Maar er is wel een groot probleem en dat vraagt om een goede aanpak. "Er zitten momenteel een hele hoop bewoners op de Huibert van Eijkenstraat in een verouderde, tochtige woning in de kou en ze betalen een hoge rekening voor de energie. Daar moet echt een oplossing voor komen", sprak zij duidelijk.

Aan de politiek, die blij was met de handreiking, legde Verheul het dilemma voor. Zij vroeg of het gerechtvaardigd is om een maatschappelijke organisatie, die met maatschappelijk kapitaal werkt, oude, tochtige huizen te laten renoveren en die dan voor 600 of 700 euro per maand te gaan verhuren. "Dat zijn dan woningen voor de happy few, terwijl er op dit moment heel veel mensen zijn die geen dak boven hun hoofd hebben."