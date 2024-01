Zangeres Britta Maria brengt ode aan Charles Aznavour en andere cultuurtips

De Amsterdamse zangeres Britta Maria is dol op het Franse chanson. Eerder maakte ze al een programma met liedjes van Serge Gainsbourg maar nu treedt ze op met een programma over Charles Aznavour. Actueel want de legendarische Franse zanger zou dit jaar 100 geworden zijn. "Als kind in Hoorn groeide ik op met muziek en ontroerde Aznavour mij al. Later kocht ik zijn platen bij Concerto in Amsterdam", vertelt Britta. "De melancholie maar ook de levensvreugde spreken mij heel erg aan."

Op 28 januari staan Britta Maria en Maurits Fondse in het theater van het Rosa Spierhuis in Laren. Dit theater is niet alleen open voor bewoners van het huis voor gepensioneerde kunstenaars en wetenschappers maar ook voor publiek van buiten. Daarnaast staan Britta en Maurits op 26 januari in het Verhalenhuis in Haarlem, 29 januari in het Torpedo Theater in Amsterdam, 9 februari in de Alliance Française in Den Helder en 17 februari 20 Theaterkerk Hemels in Twisk.

Astronaut is het muzikale project van songwriter, dagdromer en amateur filosoof Pelle Bast. Met humor en lichtheid worden grootse thema’s als seks, liefde en de kosmos bezongen, bevraagd en bespot. "Als Astronaut zweef je boven de mensen en kun je met afstand een beetje kijken naar wat ze allemaal voor rare dingen doen." Een van zijn populairste nummers is Jij zou beginnen met de sex vandaag. "Dat gaat erover dat je als stel in bed ligt en de vraag is wie nou het initiatief gaat nemen", zegt Pelle. Kwetsbaarheid is ook een thema in de muziek van Astronaut. Zo nam hij een duet op met zangeres Jeanne Rouwendaal van Wies: Ik zou iets willen zeggen. "Dan wil je wel wat vertellen aan de ander maar je kan er geen woorden voor vinden."

Op 25 januari komt het debuutalbum van Astronaut uit dat Eeuwig Voor Een Tijdje gaat heten. Het album zal gepresenteerd worden tijdens een concert van Astronaut met band in Ekko in Utrecht. Op 1 februari staat Astronaut op Preipop in Groningen.

Naast de muziek is Pelle al jaren werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg. Dat heeft zijn kijk op de wereld bepaald. "Er lopen bijzondere types rond en het contact is heel eerlijk en direct met de mensen." Elke vrijdag maakt Pelle ook muziek met cliënten uit de zorg. "Dat is gewoon heel mooi. Zingen verbindt en kan heel bevrijdend werken. Dat is mooi."

Voor een bijzonder jazzconcert moet je dit weekend op Texel zijn. In Dorpshuis de Waldhoorn in Den Hoorn treedt het legendarische Nederlandse jazztrio Montis, Goudsmit & Directie op. Anton Goudsmit wordt ook wel de beste gitarist van Nederland genoemd. En Frank Montis op het hammondorgel en Cyril Directie op drums worden ook gerekend tot de top op hun instrumenten. Ze brengen dansbare souljazz met lekkere grooves en eigenwijze hooks.

Het repertoire van de band is niet onder één hoedje te vangen. In de stofwolk waar zij hun publiek in achterlaten kun je sporen funk, rock en ballads terugvinden. Het trio Montis, Goudsmit & Directie heeft op North Sea Jazz en in Paradiso gestaan en trok ook de wereld over met hun aanstekelijke muziek. Dit weekend staan ze dus op Texel. Als je er woont of er toevallig bent als toerist: gaat dat zien!

Montis, Goudsmit & Directie op zondag 21 januari Jazz on the Waves in Dorpshuis De Waldhoorn in Den Hoorn om 19:00 uur.