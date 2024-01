2024 wordt het jaar van Lucas Nicholas met nieuwe single 'Hollywood'

De 23-jarige Lucas Taams uit Opmeer, beter bekend als Lucas Nicholas, brengt vandaag zijn nieuwe single 'Hollywood' uit. Om te kijken of het nummer ook aanslaat in West-Friesland, gaat Lucas met verslaggever Liza Trap de straat op in Hoorn.

Lucas is afgelopen jaar viraal gegaan met zijn Engelstalige cover van 'Het Regent Zonnestralen' van Acda en de Munnik, welke 'After Rainfall' heet. Het vertalen van bekende Nederlandse nummers heeft hij doorgezet, waardoor hij nu meer dan 56 duizend volgers heeft op TikTok. Afgelopen zomer speelde hij op de Hoornse Stadsfeesten.

'Hollywood' ook viraal op TikTok

Toen Lucas zijn akoestische hertaling van 'Het Is Een Nacht' plaatste op TikTok, leverde hem dat bijna 2 miljoen views op. ''The Boy Next Door benaderde mij via Instagram om zijn ideeën te delen voor de dance-versie. Toen gingen we samen de studio in,'' zegt Lucas.

De Opmeerder hoopt dat het nummer 'sky-high' gaat, doordat het een samenwerking is met The Boy Next Door. ''Hij heeft meer dan 500.000 luisteraars per maand op Spotify, en is bekend van zijn samenwerkingen met Kriss Kross Amsterdam,'' zegt Lucas. 'Hollywood' is een Engelstalige cover van 'Het Is Een Nacht' van Guus Meeuwis met een dance-sausje.

Naast hertalingen ook eigen muziek

Lucas is op dit moment bezig met veel eigen muziek. ''Ik ben druk bezig met muziek maken met mijn label en eigen team. Daarnaast ben ik ook bezig met meer toffe hertalingen, dus die zullen waarschijnlijk ook komen dit jaar.'' Ook hoopt Lucas dit jaar op verschillende festivals te spelen door het hele land.